Son dakika spor haberleri: Cenk Özkacar'dan transfer itirafı! Trabzonspor...

Altay'dan geçtiğimiz sezon Fransız devi Olimpik Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar, kariyer ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu sezon Belçika ekibi Oud-Heverlee Leuven'de kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki stoper, transfer sürecinde kendisine en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiğini söyledi.

İşte o sözler:

"EN CİDDİ TEKLİF TRABZONSPOR'DAN GELMİŞTİ"

"2 sene öncesinde Trabzonspor ile görüşmüştük. Ailem, babam ve menajerimle beraber bir görüşme gerçekleştirmiştik. O zamanki durum şartlarına göre anlaşma sağlanmamıştı. Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın da ilgisi vardı. Sözleşme üzerine görüşmek için tek adım Trabzonspor'dan geldi. Dediğim gibi her zaman Avrupa'dan gelecek bir teklifi bekliyorduk. En ciddi şekilde Trabzonspor'du o zaman söyleyebileceğim. Ahmet Ağaoğlu ile menajerim görüşmüştü fakat bu süreçten sonra Avrupa işi gerçekleşince, Türkiye'deki tüm opsiyonları ortadan kaldırdık"

"İDOLÜM VARANE"

İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Fransız stoper Raphael Varane'yi idolü olarak gördüğünü söyleyen Özkacar, "Küçüklüğümden beri örnek aldığım bir isim. Raphael Varane'yi kendime örnek alıyorum. Çünkü o da benim gibi 1.90 boylarına yakın ve boyunun uzunluğuna rağmen atletik yapısı iyi bir defans oyuncusu. Sertliğini de bu atletik yapısına ekleyen bir isim. Takım arkadaşlarımın da benzettiği isim gibi olmanın hayalini kuruyorum. Onun sakinliğini çok beğeniyorum. Zamanla ona daha çok benzeyeceğimi ve onun gibi oynayabileceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.