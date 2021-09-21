Meler düdük çalacak

Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev yapacak hakemler dün açıklandı. Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak Konya-Trabzon maçını Halil Umut Meler yönetecek. Fırtına, Meler ile bugüne kadar çıktığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında görev yapacak hakemler dün açıklandı. Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak Konya-Trabzon maçını Halil Umut Meler yönetecek. Fırtına, Meler ile bugüne kadar çıktığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi.