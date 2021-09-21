15 yerli 13 de yabancı

DÖRT KALECİSİ DE TÜRK
Karadenız devinin kadrosunda bulunan 4 kalecide yerli. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Muhammed Taha Tepe, savunmada ise yerli olarak Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan yer alıyor. Orta sahada Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Murat Cem Akpınar ve Yunus Mallı bulunuyor.
FORVET HATTI YABANCI
Bordo-mavililerin kadrosunda bulunan 13 yabancı oyuncunun 4'ü savunmada oynuyor. Hugo, Edgar, Peres ve Denswil ile oyun bölgesi orta saha olan Trondsen'i ise Abdullah Avcı savunmanın solunda kullanıyor. Orta saha Bakasetas, Hamsik ve Siopis, forvet hattında ise Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius yer alıyor.
TFF'nin aldığı karar gereği takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundurabiliyor. Kural, sahada 3 Türk ve 8 yabancı oyuncu bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bordomavililerin kadrosunda ise 13 yabancı var. Karadeniz devi 5 yabancısını yedek kulübesinde bekletecek.