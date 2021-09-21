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15 yerli 13 de yabancı

2021-22 sezonu transfer tescil döneminin sona ermesiyle birlikte 28 oyuncudan oluşan Trabzonspor'un takım kadrosunda 15 yerli, 13 de yabancı bulunuyor. Fırtına bu sezon Marek Hamsik, Gervinho, Peres, Koita, Cornelius, Siopis ve Denswil gibi yabancı; Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı gibi yerli futbolcuları aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 06:50
15 yerli 13 de yabancı
2021-22 sezonu transfer tescil döneminin sona ermesiyle birlikte 28 oyuncudan oluşan Trabzonspor'un takım kadrosunda 15 yerli, 13 de yabancı bulunuyor. Fırtına bu sezon Marek Hamsik, Gervinho, Peres, Koita, Cornelius, Siopis ve Denswil gibi yabancı; Dorukhan Toköz ve İsmail Köybaşı gibi yerli futbolcuları aldı.

DÖRT KALECİSİ DE TÜRK

Karadenız devinin kadrosunda bulunan 4 kalecide yerli. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Muhammed Taha Tepe, savunmada ise yerli olarak Hüseyin Türkmen, İsmail Köybaşı, Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan yer alıyor. Orta sahada Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Murat Cem Akpınar ve Yunus Mallı bulunuyor.

FORVET HATTI YABANCI

Bordo-mavililerin kadrosunda bulunan 13 yabancı oyuncunun 4'ü savunmada oynuyor. Hugo, Edgar, Peres ve Denswil ile oyun bölgesi orta saha olan Trondsen'i ise Abdullah Avcı savunmanın solunda kullanıyor. Orta saha Bakasetas, Hamsik ve Siopis, forvet hattında ise Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius yer alıyor.

TFF'nin aldığı karar gereği takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundurabiliyor. Kural, sahada 3 Türk ve 8 yabancı oyuncu bulundurma zorunluluğu getiriyor. Bordomavililerin kadrosunda ise 13 yabancı var. Karadeniz devi 5 yabancısını yedek kulübesinde bekletecek.

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