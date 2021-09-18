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Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor!

Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. En son geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 16 lig maçını kaybetmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor!

Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. En son geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 16 lig maçını kaybetmedi. Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve gelen Avcı yönetiminde Karadeniz devi, son 16 maçında 7 galibiyet, 9 beraberlik elde etti. Fırtına'nın başarılı hoca ile 8 Mart'ta oynanan Alanya yenilgisinin ardından 196 gündür bileği bükülmedi.

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