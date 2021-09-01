Son dakika Trabzonspor haberleri | Futbol sihirbazı Nwakaeme!

Top hakimiyeti ve oyun zekasıyla futbolseverlerin gönlünde taht kuran Trabzonspor'un "Bay Beyin"i Nwakaeme bu sezon kasırga gibi esiyor… Geldiği ilk iki sezonda her dönemde en az 20 gole etki eden Nwakaeme, geçen sezon ise düşüş yaşayarak 14'te (7 gol ve 7 asist) kalmıştı. 32 yaşındaki Nijeryalı sol kanat, özellikle takımın en önemli maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamamıştı. Ancak hazırlık kampı dönemi boyunca yaptığı açıklamalarda bu kez farklı bir Nwakaeme izleteceğinin sözünü veren bordomavili futbolcu, dediğini de fazlasıyla yaptı. Karadeniz devi, Süper Lig'deki ilk üç maçını kazanarak averaj farkıyla milli araya lider olarak girerken, tecrübeli futbolcu bu başarıda aslan payını kaptı.



