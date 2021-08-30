2 mecburi değişiklik

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, geçtiğimiz haftaki Sivasspor maçındaki ilk 11'den iki mecburi değişikliğe gitti. Sakatlıkları bulunan Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür'e, Peres'in yerine Serkan Asan'a görev veren Avcı; Trondsen, Cornelius ve Uğurcan'ın Dorukhan'ı ise maç kadrosuna almadı.

DENSWIL KADRODA

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta içerisinde kadroya katılan yeni transfer Stephano Denswil, Giresunspor ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu. Takımla birlikte tek idmana çıkabilen Hollandalı stoper, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.