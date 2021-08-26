Azarovi için resmi teklif!

Fırtına sol bek pozisyonu için İrakli Azarovi'nin peşini bırakmıyor. Geçen haftalarda ilk temasları kuran bordomavililer Dinamo Batumi'ye resmi teklifini de iletti. 19 yaşındaki oyuncu için Batumi'ye 400 bin euro teklif edildi. Gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıklar sürüyor.
Fırtına sol bek pozisyonu için İrakli Azarovi'nin peşini bırakmıyor. Geçen haftalarda ilk temasları kuran bordomavililer Dinamo Batumi'ye resmi teklifini de iletti. 19 yaşındaki oyuncu için Batumi'ye 400 bin euro teklif edildi. Gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıklar sürüyor.