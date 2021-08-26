Haberler Trabzonspor Azarovi için resmi teklif!

Azarovi için resmi teklif!

Fırtına sol bek pozisyonu için İrakli Azarovi'nin peşini bırakmıyor. Geçen haftalarda ilk temasları kuran bordomavililer Dinamo Batumi'ye resmi teklifini de iletti. 19 yaşındaki oyuncu için Batumi'ye 400 bin euro teklif edildi. Gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıklar sürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Azarovi için resmi teklif!
Fırtına sol bek pozisyonu için İrakli Azarovi'nin peşini bırakmıyor. Geçen haftalarda ilk temasları kuran bordomavililer Dinamo Batumi'ye resmi teklifini de iletti. 19 yaşındaki oyuncu için Batumi'ye 400 bin euro teklif edildi. Gelen cevap 1 milyon euro oldu. Pazarlıklar sürüyor.
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