Trabzonspor - Sivasspor: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Trabzonspor ve Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele, Fırtına'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor'un golleri 15' Bakasetas (P), 47' Nwakaeme'den geldi. Sivasspor ise tek golünü 70' Cofie ile buldu.

SİVAS PENALTI KAÇIRDI



Öte yandan Sivasspor, 69. dakikada Gradel'in penaltı vuruşunu değerlendiremedi. Yiğido'nun penaltısını, Uğurcan Çakır engelledi. Başarılı file bekçisi Gradel'in penaltısında ve sonrasında yine Gradel'in kafa vuruşunda arka arkaya iki kurtarış yapsa da savunmanın uzaklaştıramadığı topta Cofie'nin şutunda fark bire indi: 2-1.

Bu sonuçla Trabzonspor, 6 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Sivasspor ise henüz puan alamadı ve 18. sırada yer aldı.

Trabzonspor gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.