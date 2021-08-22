Son dakika Trabzonspor haberleri | Abdulkadir Parmak Abdullah Avcı'yla görüştü! İşte çıkan sonuç

Trabzonspor'un 26 yaşındaki orta sahası Abdulkadir Parmak geleceğini konuşmak üzere Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile görüşme gerçekleştirdi.

61 Saat'in haberine göre yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Abdülkadir Parmak, Avcı'dan geleceği hakkında bilgi aldı.

Parmak'ın takımda kalmasını istediğini aktaran Avcı, "Bu yıl hepimizin hedefi şampiyonluk. Bu rekabeti doyasıya yaşayacak ve her seferinde performansı yükseltecek oyuncuya çok ihtiyacımız var. Bizim için temel kıstas rekabeti ve performansı yüksek oyuncular, tim oyuncularda bu durum söz konusu" ifadelerini kullanarak ayrılığa izin vermediği öğrenildi.