Nwakaeme yetmedi

Bordo-mavili takımın Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, Roma karşısında Trabzonspor'un hücumda en etkili isimleri arasında yer aldı. Tecrübeli futbolcu, sol kanatta karşısında oynayan Rick Karsdorp'u buluştuğu hemen her topta geçti. Hollandalı oyuncunun adeta başını döndüren Nwakaeme tribünleri ayağa kaldırdı. Ancak son vuruşları iyi yapamayınca gol atamadı. Nwakaeme'nin etkili oyunu, Roma'nın ünlü teknik direktörü Mourinho'yu da bir ara kulübede sinirlendirdi. Portekizli çalıştırıcının söylendiği görüldü. Sezona iyi başlayan Anthony Nwakaeme, ligde deplasmandaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde de 1 gol atıp, 1 de asist gerçekleştirmişti.