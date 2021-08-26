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Roma Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler | ATV Canlı İzle

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Roma ile karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri, Roma deplasmanından mutlak galibiyetle dönerek tarih yazmak istiyor. Roma - Trabzonspor maçı, ATV'den naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği Roma - Trabzonspor maçına dair tüm detayları haberimizde bulabilir, Roma - Trabzonspor maçını maç saatinde canlı izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 19:34
Roma Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler | ATV Canlı İzle

UEFA Konferans Ligi PlayOff turu rövanş maçında Trabzonspor 26 Ağusots Perşembe akşamı Roma ile İtalya'da karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer evinde oynadığı ilk mücadelede sarı-kırmızılılara son anlarda yediği golle 2-1 mağlup olmuştu. Bu sezondan itibaren deplasman golü uygulaması kaldırıldığı için Karadeniz ekibi Çizme'ye umutlu gitti. Fırtına 1-0 dahi kazansa karşılaşma uzatmaya gidecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri ilk maçtaki yenilgiye rağmen mental olarak bir hayli güçlü. Herkesin aklında Roma'yı elemek var.

Trabzonspor, Roma'ya sadece 2 oyuncusundan yoksun gidiyor. Sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer Stefano Denswil kafilede yer almadı. Bordo-mavili taraftarlar, havalanında takımı uğurlarken "Roma'yı yakın da gelin" tezahüratları yaptılar. Teknik direktör Abdullah Avcı son antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcı "İlk maçı kaybetmiş olabiliriz ancak Roma'yı ne kadar zorladığımızı herkes gördü. Biz sonuna kadar zorlayalım. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bordo-mavililerin rövanş mücadelesi, 20.00'den itibaren ATV'den canlı yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrasındaki haberler, basın toplantıları ve çarpıcı detaylar ise A Spor'da olacak.

SIOPIS, TRONDSEN VE CORNELIUS İLK 11'E
Abdullah Avcı, Roma'daki maç öncesi 11'ini değiştiriyor. Deneyimli çalıştırıcı sol bekte büyük hatalar yapan İsmail Köybaşı'na bu maçta forma vermeyecek. Yerine hazırlık karşılaşmalarında bu alanda görev verdiği Anders Trondsen'e şans tanıyacak. Orta alanda Berat Özdemir rotasyona girecek. Onun yerine de yeni transfer Manolas Siopis görev yapacak. Hücum hattında ise Gervinho kesik yiyecek. Andreas Cornelius 11'de olacak.

İLK 11'LER
ROMA: Santos, Karsdorp, Ibanez, Mancini, Susperreguy, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Abraham

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

Yedekler: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmetcan, İsmail, Berat, A. Parmak, Yunus, A. Ömür, Yusuf, Koita, Djaniny.

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