Cornelius’tan siftah

Trabzonspor'un İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Andreas Cornelius, bordo- mavili forma ile ikinci maçında siftah yaptı. 63. dakikada Gervinho'nun yerine oyuna giren Danimarkalı futbolcu, bir dakika sonra Bruno Peres'in ortaladığı topu kafa ile filelerle buluşturdu. Topla ilk buluşmasında ağları havalandıran Cornelius sevincini taraftarla paylaştı. Andreas Cornelius, sahada iyi bir futbol sergilediklerini dile getirerek, "Bu maçtan çıkarabileceğimiz çok olumlu şeyler var. Kötü değildik. Genel olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Roma deplasmanına gittiğimizde gerekli skoru alabiliriz. Henüz hiçbir şey bitmedi." şeklinde konuştu.