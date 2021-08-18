Trabzonspor Roma maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? TS maçı şifresiz mi?

Trabzonspor Roma maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Pek çok futbolsever ise şimdi müsabakaya dair ayrıntıları sorguluyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak. İşte, Trabzonspor Roma maçı hakkında son gelişmeler...

TRABZONSPOR - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası tüm detaylar A Spor ekranlarında masaya yatırılacak.

TRABZONSPOR - ROMA MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETECEK?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Roma takımını ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak.

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz'ün de dün takımla çalışmalara başlamasıyla Karadeniz ekibinde eksik oyuncu kalmadı. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.

AVRUPA KUPALARINDA 138. MAÇ

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 138. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.

ROMA MAÇI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda sahasında Roma ile yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştirdi.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Teknik direktör Avcı da oyuncularla bu çalışmaya katıldı. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana sakatlığı düzelen Dorukhan Toköz, haricinde tüm futbolcular katıldı.

AVCI: GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLMASINI DİLİYORUM

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında İtalya Seri A ekibi Roma'yı konuk edecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile sağ bek oyuncusu Bruno Peres, karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı, geçen hafta çok yoğun geçen bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Özellikle dünya futbolunun tanıdığı, İtalya futbolunun önemli takımlarından, tarihiyle, geçmişiyle çok önemli bir kulübü ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Çok geniş oyuncu havuzuna sahip olan bir Roma takımı, özellikle geçen sene yaptıkları transferlerle çok ön plana çıkan, geçen sene de özellikle Avrupa Ligi açısından başarılı bir sezon geçirdiler. Son 16'da Shakhtar, sonrasında Ajax ve yarı finalde Manchester United'a elenmişler. Bruno da geçen sene o kadronun içindeydi. Geniş bir kadroya sahipler. Güncel 20 tane milli takım seviyelerinde oyuncuları var. Bir sene öncesinden oyun kurmalarında 3-5-2 formasyonunu alan, top rakipteyken merkezi kapatıp, kenara yönlendirip orada şiddetli baskı yapan, geçişi de oynayan çok yetenekli oyuncu havuzuna sahipler. Dinlendik, aslında görsel de hazırlanıyoruz. İkinci günümüz pratikte değil, toparlanma ile geçiyor. Biz de her maça, her rakibe göre hazırlanıyoruz. Özellikle çok fantastik bir takımı, fantastik bir hocasını, dünyanın da tanıdığı, özel bir çok başarıyı elde etmiş hocayı ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Trabzonspor olarak her rakibe karşı oyun planlarımız, organizasyonlarımız var. Sonuç ne olursa olsun Trabzonspor'u temsil ettiğimizin farkındayız. Taraftarımızdan hep özellikle ligimizin ve Avrupa Ligi'nin başladığı süreçte sabır istiyorum. Oynadığımız her maç bize geri dönüşler ve tekrar çalışma imkanı veriyor. Hem oyun anlamında gelişme hem de zaaflarımız üzerinde tekrar çalışma imkanı veriyor. İyi bir yoldayız. Taraftarımız bizim için önemli. Onların maçta olması bizim bu eksik kalan taraflarımızın hızlanmasını sağlayacak. Özellikle Roma ve arkasından da Sivasspor maçlarında taraftarımızın olması bizi diğer rakiplerden bir fazla yapıyor. Onun için desteklerine ihtiyacımız var. Yarın Trabzon için güzel bir gün, bizim için de güzel bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi.

"YARIN TRABZONSPOR KAZANMAK İÇİN SABIRLI ŞEKİLDE OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

Yarın kazanmak için sabırlı bir şekilde oynayacaklarını kaydeden Avcı, "Her rakibe göre savunmada da hücumda da ona göre planlamalar yapabiliyoruz. Artık birbirine yakın oyunlar var. Roma'nın oyun kurmaları ve karşılamaları da bizim gibi olduğunu düşünüyoruz. Çok kalite ve tekrarları olan bir takım. Özellikle Avrupa'da deneyimleri daha fazla ama bizimde planlarımız var. Hep 'hücum mu savunma mı?' diye soruyorlar. Her ikisi de olmadan bugün dünya futbolunda olmuyor. Her ikisinin de detayları var. Geçen sene takım savunmasını çok daha iyi yaparken, bugün hücum zenginliği var. Geçen sene ilk haftadan sonra 'ne zaman hücum oynayacağız' diyorlardı. Savunma güvenliğini alarak hücumda oynamıştık. Bunun detayları var. Detaylarla, tekrarlarla ilgili onun için sabır diyorum. Çalışıyoruz. Çok tekrar yaparak bunu daha iyi hale getireceğiz. Yarın Trabzonspor yine kazanmak için sabırlı bir şekilde oynamaya devam edecek" diye konuştu.

Avcı, takımdaki rekabetle ilgili bir soruya ilişkin ise şu yanıtı verdi:

"Kaliteli rekabet ve bunun içinde özellikle çok vurgu yaptığım olması gereken sahanın içinde ve dışında takım bütünlüğü, beraber hareket eden, grup enerjisinin yukarıda olduğu bir takım yarattığında, gideceğin hedefe adımları daha da hızlandırmış oluyorsun. Çok birbirine yakın, kaliteli rekabet derinliği olan bir kadro oluşturmaya devam ediyoruz. Başkan ve yönetim kuruluna bu anlamda destekleri için teşekkür ediyorum. Trabzonspor'un olduğu her yer yerde yarış vardır. Bu sene erken organize olarak, erken transferler yaparak bu yolu kısaltmak istedik. Şu ana kadar sağlıklı, verimli gidiyor. Her şey yüzde yüz doğru mu? Hayır. Eksikler var. Bu oyun böyle bir oyun. Zaman zaman içinde dalgalanmalar olacak. Zaman zaman belki çok kazanacağız ama hepsinde destek ve sabır istiyorum."

Avcı, bir basın mensubunun, 'yarın Cornelius oynayacak mı?' sorusuna ilişkin ise "Bazen 'o niye geldi oynuyor, o niye bu tarafta oynuyor' şeklinde değerlendirmeler oluyor. Bunun bir teknik, taktik bölümü var. Özellikle sağlıkla ve analizle, toparlanmalarla ilgili elimizde veriler var. Ona göre hareket ediyoruz. Cornelius'un verilerini Danimarka milli takımından getirdik. Onun üzerinden bir panlama yapıyoruz. Bir antrenman daha yapacağız. Onun üzerinden yarın daha net belli olur" yanıtını verdi.

PERES: İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR BİR MAÇ OLACAK, TARAFTARIMIZA MUTLU BİR GÜN YAŞATMAK İSTİYORUZ

Sağ bek oyuncusu Bruno Peres ise ne kadar önemli bir maç oynayacaklarının farkında olduklarını belirterek, "Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'da tarihiyle fark yaratmış, önemli oyuncularıyla beraber ne kadar kaliteli takım olduklarını defalarca göstermiş bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de Trabzonspor'u temsil ettiğimizin ve ne kadar önemli takımda oynayacağımızın farkındayız. Bütün çalışmamız bu anlar, bu maçlar içindi. Rakibimizin neler yapabileceğini her hafta çalışıyoruz. Kendi planlarımız ve gücümüz de var. Yarın taraftarımızın desteğiyle birlikte oynayacağız. Onların desteğiyle işimiz biraz daha basit hale gelebiliyor. Yarın bunu yapmaya çalışacağız. Önemli takıma karşı oynayacağız, ben de uzun yıllar bu takımda oynama fırsatı bulmuştum. Önemli takım, her zaman saygı duyacağız ama kendi gücümüzün, neler yapabileceğimizin, oyuncu grubumuzun farkındayız. Bu sene önemli ve güçlü bir takım oluşturuldu. Bu takımın yapabileceklerinin de sınırı yok. Çünkü bu takım başarılar için kurulmuş bir takım. Biz de bunu başarabilmek, yarın taraftarlarımıza mutlu bir gün hediye edebilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İKİ TAKIMIN DA TUR ŞANSI EŞİT"

İki takım için de çok zor bir maç olacağını kaydeden Peres, "Onların da bizim de turu geçme şansımız var. İki takımda detaylarla kazanacak veya kaybedecek. Bizim için ya da onlar için çok kolay geçecek bir maç olmayacak. Konsantrasyonun ve oynadığımız resmi maç sayısının fark yaratacağını düşünüyorum. İçeride oynamanın da avantajını kullanmaya çalışacağız. Tur şansı iki takım için de eşit" dedi.

Peres, takımda beklerin etkisine ve Trabzonspor'daki özellikle genç oyuncular için düşüncelerine yönelik soruya ise "İsmail ile ben son maçta bek oynadık. Bu maça baktığınızda beklerin önemini görüyorsunuz. Özellikle son şampiyonadan sonra bek oyuncuları hem savunma hem de hücuma destek verebilen ender oyuncular. Biz bek oyuncular olarak öncelikli görevimizin savunma olduğunu unutmamak gerekiyor. Genç oyuncular konusunda Trabzonspor'un şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten burada çok yetenekli oyuncular var. Genç arkadaşlarımızın saha içerisinde bize bakışları gerçekten öğrenmek istediklerini gösteren bakışlar. Çünkü aynı bakışlara ben de sahiptim. Gençken benden büyüklere, tecrübeli arkadaşlara, onlardan neler çıkarabileceğime bakardım. Onların da bizi öyle izlediklerini görüyorum ve takımda geleceği olacaklarını düşünüyorum" yanıtını verdi.

JOSE MOURİNHO: TRABZONSPOR İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ HAVASINDA BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile yarın Şampiyonlar Ligi havasında bir maç oynayacaklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İtalya Serie A ekibi Roma'da, teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesi Medical Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımında üst düzey olduğunu kaydeden Mourinho, "Konferans Ligi maçı olduğunu düşünmüyorum. Herkes Konferans Ligi gibi düşünüyor ama bu Şampiyonlar Ligi maçı havasında bir karşılaşma olacak. İki takımdan biri maalesef turu geçemeyecek ama her iki takımın da üst düzey takım olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Mourinho, savunma oyuncuları Samalling'in sakatlığıyla ilgili olarak ise "Ufak bir sakatlık geçirdi. Çok çalıştı, ona güveniyorum. Küçük bir ağrı hissetti, onun üzerinde çalışıyoruz. Ibanez ile Mancini oynayabilir, onlara da güveniyoruz" diye konuştu.

"İŞİ ROMA'YA BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor ile ilgili düşüncelerine yönelik, şunları söyledi:

"Öncelikle tarih görüyorum. Türkiye'de ve Avrupa'da şampiyon bir takım görüyorum. Organize bir takım görüyorum. Organize takımda kaliteli bir hoca ile oluyor. Büyük camia olduklarını hissediyoruz. Ne yapacaklarını iyi bilen bir oyuncu grubu var. Bize göre çok tecrübeliler. İki maçı da kazanmak istiyoruz. İşi Roma'ya bırakmak istemiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz."

"TRABZONSPOR KALİTELİ BİR TAKIMA SAHİP"

Mourinho, Peres, Gervinho ve Hamsik'in çok profesyonel oyuncular olduğunu ifade ederek, bu konuda şunları dedi:

"Peres, Gervinho ve Hamsik üçü de çok profesyonel oyuncular. Peres'i zaten Roma'da herkes tanıyor. Ben tanımıyorum, geldiğimde gitmişti. İyi bir takım oyuncusu ve gerçek bir profesyonel. Gervinho ve Hamsik 33 yaşındalar ancak yaşlarını göstermiyorlar. Çok hızlı, iyi oyuncular. Gervinho özgür ve tekniğini oyuna yansıtabilen bir oyuncu. Hamsik defansif ve ofansif anlamda oyunu iyi yönetiyor. Trabzonspor kaliteli bir takıma sahip. Açıkçası bu maç Konferans Ligi maçına benzemiyor. Daha çok Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi play-offuna benziyor. Her iki takımın seviyesi de bunu gösteriyor."

"CORNELIUS OYNAYINCA NASIL BİR TAVIR SERGİLEYECEKLERİNİ BİLMİYORUZ"

Trabzonspor'da özel bir oyuncuya önlem almadıklarını da belirten Roma teknik patronu, "Takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık. Cornelius oynayanınca acaba nasıl bir tavır sergileyeceklerini bilmiyoruz. O soru işareti. Bakasetas da iyi bir oyuncu, onu söyleyebilirim. Trabzonspor defanstan başlayan bir oyun kurma yapısına sahip. Bekler de bu oyun kurmaya dahil oluyorlar. Takım oyunu oynadıkları için özellikle bir oyuncuya önlem almadık" ifadelerini kullandı.