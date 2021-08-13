Abdullah Avcı: Konsol oyunu değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Molde maçı sonrası bir gazetecinin, Bruno Peres'in neden sağ bekte değil de sol bekte oynadığını sorması üzerine sinirlendi. Avcı, "Playstation gibi değil bu iş. Veriler var, çalışmalar var. Yorgunluk testi var. Sakatlanma analizi var. Açıkladım, yine açıklayayım, bilgi sahibi olsunlar. Serkan altyapıdan gelmiş. Kendi kaynağımızdan oyuncular kullanıyoruz. Bundan daha mutlu şeyler olabilir mi?" diye konuştu. Molde'nin sistem takımı olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce de bitirebilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Lig başlıyor, ona hazırlanarak rahat bir şekilde çıkmak istiyoruz. Trabzonspor iyi yolda" dedi.

MAESTRODAN ÜÇÜNCÜ ASİST

Trabzon'da 3-3 biten ilk maçta müthiş oynayan Bakasetas, penaltı kaçırınca büyük üzüntü yaşamıştı. Şenol Güneş Stadı'nda Nwakaeme ve Djaniny'nin gollerinin asistlerini yapan Yunan maestro dün de yine gol pası verdi. 28 yaşındaki yıldız 57'de öyle bir korner attığı ki Edgar'a sadece dokunmak kaldı.

PERES HARİKAYDI

Teknik direktör Abdullah Avcı, takımı yine ilk maçtaki dizilişle sahaya çıkardı. Yine sol bekte sağ bek Peres görev yaptı. 31 yaşındaki Brezilyalı savunmacı dün iyi bir performans ortaya koydu. Peres sık sık ileriye çıkarak pozisyonlara da girdi, gol aradı.