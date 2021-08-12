Molde Trabzonspor maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor tur için sahne alıyor. İlk maçta sahasında Molde ile 3-3 berabere kalan Fırtına, Norveç'te turu geçmek için mücadele ediyor.

UEFA'nın deplasman kuralını kaldırması nedeniyle herhangi bir beraberlikte maç uzatmalara gidecek.

Saat 19.00'da başlayan ve ilk yarısı 0-0 sona eren Molde Trabzonspor maçının ikinci yarısını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan, Hugo, Edgar, Perez, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny.

MOLDE - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Molde-Trabzonspor rövanş maçında Macar hakem Adam Farkas düdük çalıyor.

KONFERANS LİGİ'NDE İLK SEZON

UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin ilk sezonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Trabzonspor sahasında Molde FK ile oynadığı ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

İlk maç ilk resmi maçımızdı yarın da ikinci resmi maçımızı oynayacağız. Molde takımı istikrarlı bir takım ve yıllardır Avrupa'da da belli bir istikrar sağladılar. İlk maçta 3-3'lük skor oldukça fantastik bir maç oldu seyirciler için. Oyunu daha çok elinde tutan domine eden her seferinde öne geçen son dakikada penaltıyla fırsatı yakalayan taraftık. Olumlu olumsuz dersler çıkardık. Özellikle yediğimiz 3 gol. Analizleri ve pratikleri yaptık. Maça tamamen hazırız. Avrupa kupaları bu seneki en önemli hedeflerimizden birisi. Tur atlayıp yola devam etmek istiyoruz.

TRONDSEN: MOLDE'Yİ ÇOK İYİ TANIYORUM!

Trabzonspor'un yıldızı Trondsen, "Molde'yi çok iyi tanıyorum, aralarında arkadaşlarım var. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Karşımızda çok iyi oyunculara sahip bir takım var. Sahanın zemini de farklı, ancak takım olarak iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.