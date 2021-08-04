Abdülkadir Ömür en az 2 hafta yok!

Karadeniz devinin Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayan Abdülkadir Ömür'ün sakatlığıyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, 22 yaşındaki 10 numaranın sağlık durumuyla ilgili "Sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sol uyluk üst adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı. Bu arada genç futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.