Yunus Mallı performansıyla öne çıktı!

Geçen sezonun devre arasında geldiği Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan Yunus Mallı, kamp döneminin öne çıkan isimlerinden oldu. 29 yaşındaki orta saha, idmanlarde teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediklerini harfiyen yerine getirirken, fizik gücüyle takım arkadaşlarının bir adım önüne geçti.

TRANSFERLER UYUM SAĞLADI

Fırtına'nın yeni transferlerinden Gervinho, Peres, Hamsik kısa sürede takıma uyum sağladı. Üç oyuncu da yeni takımlarında istekli görüntüleriyle öne çıkarken, çift kale maçlarda Gervinho, savunma oyuncularını bir hayli zorluyor.