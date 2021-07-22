Trabzonspor'da forma hedefi büyük

Yeni sezona hem transferler hem de yeni formalarıyla iddialı bir giriş yapan bordo- mavili kulüp şu ana kadar beklediğini bulamadı. Gelen son bilgilere göre forma satışları 20 bin bandında seyrederken, bu sezon için hedef 180 bini aşmak. 300 TL'den vitrinlere konulan formaların satışının hızlanması bekleniyor. Olası bir yıldız transferiyle patlama yaşanabileceği de belirtiliyor. TS Club ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, "2019'da 180 bin forma satmıştık. Geçen yıl pandemi nedeniyle 80 binlerde kaldık. Bu sezon rekor bekliyoruz" demişti.