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Trabzonspor'da forma hedefi büyük

Trabzonspor bu sezon forma satışında 2019’undaki 180 bin rakamını aşıp rekor amaçlıyor... Formalar çok beğenilse de şu ana kadar gösterilen ilgi yeterli değil.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor'da forma hedefi büyük

Yeni sezona hem transferler hem de yeni formalarıyla iddialı bir giriş yapan bordo- mavili kulüp şu ana kadar beklediğini bulamadı. Gelen son bilgilere göre forma satışları 20 bin bandında seyrederken, bu sezon için hedef 180 bini aşmak. 300 TL'den vitrinlere konulan formaların satışının hızlanması bekleniyor. Olası bir yıldız transferiyle patlama yaşanabileceği de belirtiliyor. TS Club ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Orhan, "2019'da 180 bin forma satmıştık. Geçen yıl pandemi nedeniyle 80 binlerde kaldık. Bu sezon rekor bekliyoruz" demişti.

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