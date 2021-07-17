Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan sol bek atağı! Gianluca Frabotta... (TS spor haberi)

2021/2022 sezonu öncesi Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı renklerine bağlayarak adından söz ettiren Trabzonspor, transferde hız kesmiyor.
2021/2022 sezonu öncesi Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik ve Fode Koita'yı renklerine bağlayarak adından söz ettiren Trabzonspor, transferde hız kesmiyor.
Oyuncu arayışlarına devam eden bordo-mavililerin önceliklerinden biri de sol bek transferi... Bu mevki için Dalbert, Gabriel Fuentes ve İsmail Köybaşı gibi isimleri gündemine alan Karadeniz Fırtınası ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Tuttomercato'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Juventus'ta forma giyen 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Gianluca Frabotta'yı gündemine aldı. Haberde İtalyan oyuncuyla bordo-mavili kulübün yanı sıra Genoa'nın da talip olduğu belirtidi.
GIANLUCA FRABOTTA KİMDİR?
24 Haziran 1999 tarihinde İtalya'nın Roma kentinde dünyaya gelen Gianluca Frabotta, futbola Savio altyapısında başladı. Bologna altyapısında da forma giyen İtalyan futbolcu, Renate ve Podenone takımlarında da kiralık olarak top koşturduktan sonra 2019 yılında 2.6 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.
İtalyan devindeki ilk sezonunda U23 takımında görev alan 22 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon başında A takıma dahil edildi. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 17 maça çıkan Gianluca Frabotta, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden İtalyan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.