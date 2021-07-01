Ahmet Ağaoğlu: Abdülkadir Ömür’e gelen 23 milyon euro'luk teklifi reddettim

Trabzonspor'un olağan mali genel kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. Burada konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferi gündemde olan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür hakkında açıklama yaptı. Ağaoğlu, "Biri satmayalım, bir diğeri de fiyatını buldun mu satılmalı diyor. Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan, 3. kaleciydi. Önündeki kalecilerin bir tanesi 2.5 milyon, diğeri 1.5 milyon euro alıyordu. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım. Uğurcan Çakır'ı neden satmayayım" dedi.



Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, idari ve mali raporlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Zengin, kulübün konsolide net borcunu 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla 1 milyar 91 milyon 490 bin 668 lira olarak açıkladı. Genel kurulda daha sonra idari ve mali raporlar görüşüldü. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetimin idari ve mali ibrası oy birliği ile kabul edildi.



Başkan Ağaoğlu, tüzük değişikliği hakkında bilgi verdi. Başkan, "İlk icraatımız, % 50 üstü harcamadan başkan ve yönetim kurulu sorumludur maddesini tüzüğe eklemek oldu. Spor yasası 20-21 sene oldu, hala çıkmıyor. Büyük sıkıntılar var, 20 senedir bu yasanın çıkmaması için ayak direyen kulüpler Türk futbolunun lokomotifleridir. Biz bu maddeyi tüzüğümüze eklediğimizde 'Ayağınıza sıktınız' denildi" dedi.



2 MİLYON 183 BİN EURO İMZA PARASI

A takım net maaşının zaman içerisinde düşürüldüğünü de sunumla anlatan Ağaoğlu, "A takım net maaşları 2017-18'de 40 milyon euro, 2018-19'da 18.9 milyon euro, 2019-20'da 20 milyon euro ve 2020- 21'de 19 milyon 500 bin euro olarak oluştu. İmza parasıyla ilgili eleştiriler var. Oyunculara toplam 2 milyon 183 bin euro yıllık imza ücreti ödenecek. 3 yıllık faaliyetlerimizde oyuncu satışlarından 42 milyon euro transfer geliri, bonservis gideri 20 milyon euro'ydu. Bir oyuncunun 3 yıllık maliyeti 22 milyon euro'ydu. Nasıl bu noktaya geldik?" ifadelerini kullandı.