Kemençenin rüyası

Trabzonspor, yeni sezon formalarını yayınladığı video ile tanıttı. #KemençeninRüyası adlı tanıtım filmi, 40 yıldır kemençe ustalığı yapan Hasan Sancak'ın anlatımıyla başlıyor ve Trabzon'un neredeyse tüm ögelerini barındırıyor. Taşova Yaylası'ndan Faroz Limanı'na, U-14 ve U-15 takımlarında oynayan çocuklardan Sürmene'de yaşayan bir ressama, Sürmene horon takımından geçtiğimiz sezon Uğurcan Çakır'ın kucağında taşıdığı engelleri yıkan taraftar Tunç'a, taraftarlara kadar tepeden tırnağa bir Trabzonspor filmi, futbolseverler ile buluştu.

SABAHI BEKLEYEMEDİK

Fırtına, 'Kemençe'nin rüyası' videosunu büyük istek üzerine önceki gece yayımladı. Yapılan açıklamada "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz" denildi.

YEDİ DÜVELE ÇALMAKTIR

Başkan Ahmet Ağaoğlu yeni sezon formalarıyla ilgili konuştu. Ağaoğlu; "Biz bu sene Trabzonspor olarak şampiyonluk mücadelesi parolasıyla sahaya çıkıyoruz. Takım, yönetim ve camia olarak bu mücadeleye hazırlanıyoruz. Bu nedenle yayınladığımız yeni videomuzda kendi insanımızın dilinden "Her kemençenin bir rüyası vardır. O rüya da Trabzonspor şampiyon olduğunda yedi düvele çalmaktır" dedik" diye konuştu.