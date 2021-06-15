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'dan Al Nassr'a yanıtı

'un savunmadaki sigortası 'ya teklif geldi. Al Nassr, Brezilyalı stoper için bordo-mavili kulübe 3 milyon euro'luk bir öneri sundu. Teklif 'ya götürüldü. Deneyimli hoca "Bana lazım" deyince idareciler "Hayır" yanıtını verdiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 06:50
Trabzonspor'dan Al Nassr'a Vitor Hugo yanıtı
'un savunmadaki sigortası 'ya teklif geldi. Al Nassr, Brezilyalı stoper için bordo-mavili kulübe 3 milyon euro'luk bir öneri sundu. Teklif 'ya götürüldü. Deneyimli hoca "Bana lazım" deyince idareciler "Hayır" yanıtını verdiler. Abdullah Avcı daha önce İe için gelen teklifleri de kabul etmemişti. - Edgar ikilisini bozmak istemiyor.
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