Trabzonspor'dan Al Nassr'a Vitor Hugo yanıtı

Trabzonspor'un savunmadaki sigortası Vitor Hugo'ya teklif geldi. Al Nassr, Brezilyalı stoper için bordo-mavili kulübe 3 milyon euro'luk bir öneri sundu. Teklif Abdullah Avcı'ya götürüldü. Deneyimli hoca "Bana lazım" deyince idareciler "Hayır" yanıtını verdiler.
Trabzonspor'un savunmadaki sigortası Vitor Hugo'ya teklif geldi. Al Nassr, Brezilyalı stoper için bordo-mavili kulübe 3 milyon euro'luk bir öneri sundu. Teklif Abdullah Avcı'ya götürüldü. Deneyimli hoca "Bana lazım" deyince idareciler "Hayır" yanıtını verdiler. Abdullah Avcı daha önce Edgar İe için gelen teklifleri de kabul etmemişti. Hugo- Edgar ikilisini bozmak istemiyor.