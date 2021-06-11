Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Steven Caulker atağı! O isimden referans aldı

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan Trabzonspor, iddialı bir kadro kurmak istiyor. Transferin hızlı takımı Fırtına; Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik'ten sonra yeni hedefini belirledi.

Takvim'de yer alan habere göre bordo-mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Steven Caulker için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas'la görüşme yapan Caulker'ın çok olumlu referanslar aldığı öğrenildi.