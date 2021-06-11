Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Steven Caulker atağı! O isimden referans aldı

Son dakika transfer haberi: 'dan atağı! O isimden referans aldı

Son dakika transfer haberleri... Transferin en hareketli takımlarından olan Trabzonspor, son olarak dünyaca ünlü yıldız futbolcu 'i renklerine bağlamıştı. Çalışmalarına ara vermeden devam eden bordo-mavili kulüp, bu kez de gündemine devlerinin de listesinde bulunan 'ı aldı. İngiliz stoperin o isimle görüşüp olumlu referanslar aldığı ifade ediliyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları... ( transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 08:06
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Steven Caulker atağı! O isimden referans aldı

'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girecek olan , iddialı bir kadro kurmak istiyor. Transferin hızlı takımı Fırtına; Bruno Peres, Gervinho ve 'ten sonra yeni hedefini belirledi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Steven Caulker atağı! O isimden referans aldı

Takvim'de yer alan habere göre bordo-mavililer, Alanyaspor ile sözleşmesi biten için girişimlere hız verdi. Eski takım arkadaşı Bakasetas'la görüşme yapan Caulker'ın çok olumlu referanslar aldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Steven Caulker atağı! O isimden referans aldı

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan yıldız futbolcunun 'a daha sıcak baktığı belirtiliyor. "Mevcut oyuncularımızla aynı kalitede üst düzey rekabet yaratacak bir oyuncu istiyorum" diyen teknik patron Abdullah Avcı yöneticilerle yaptığı görüşmede Caulker'ın mutlaka kadroya katılmasını talep etti.

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