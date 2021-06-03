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‘dik’ oynayacak

Bu sezon, ilk 10'da yer alan takımlar arasında en az golü atan takım olan , şampiyonluğa oynamayı hedeflediği yeni sezonda bu istatistiği değiştirmek niyetinde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 07:00
Trabzonspor ‘dik’ oynayacak

Kadrosunda , , , gibi hücum ayakları olmasına rağmen gol konusunda beklentileri karşılayamayan 'da teknik direktör , bu konu üzerinde özel çalışıyor. Yapılacak takviyelerle hücum hattında rekabet getirecek olan başarılı hoca "Şampiyon takım hücum futbolu oynar. Biz de öyle yapacağız" diyor.

136 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Tamamlanan sezonda dar bir kadro ile mücadele eden Trabzonspor, ligde en az oyuncu değişikliğine giden 2'nci takım oldu. Bordo-mavililer, 40 maçlık periyotta 136 oyuncu değişikliğine giderken, toplamda 129 oyuncu değiştiren bu alanda ilk sırada yer aldı.

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