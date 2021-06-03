Trabzonspor ‘dik’ oynayacak

Kadrosunda Nwakaeme, Ekuban, Djaniny, Bakasetas gibi hücum ayakları olmasına rağmen gol konusunda beklentileri karşılayamayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bu konu üzerinde özel çalışıyor. Yapılacak takviyelerle hücum hattında rekabet getirecek olan başarılı hoca "Şampiyon takım hücum futbolu oynar. Biz de öyle yapacağız" diyor.



136 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ

Tamamlanan sezonda dar bir kadro ile mücadele eden Trabzonspor, ligde en az oyuncu değişikliğine giden 2'nci takım oldu. Bordo-mavililer, 40 maçlık periyotta 136 oyuncu değişikliğine giderken, toplamda 129 oyuncu değiştiren Kasımpaşa bu alanda ilk sırada yer aldı.