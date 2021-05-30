Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

Marlon gönderildikten sonra yerine iyi bir sol bek bakan bordomavililerin istediği 24 yaşındaki sol bekin kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

Trabzonspor, Monaco'ya "Ballo'yu da eklerseniz 12 milyon Euro'da biraz indirim yapabilirsiniz" teklifini sundu. Şimdi Monaco'nun tavrı merak ediliyor. Ya 12 milyon euro artı Onyekuru teklifindeki rakamı yükseltecekler. Ya da bu öneriye Ballo'yu ekleyecekler.