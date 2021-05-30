Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

Son dakika spor haberi: onu da istiyor! 'dan 'ya yanıtı

Son dakika spor haberi... 'deki performansıyla birçok kulübünün dikkatini çekmeyi başaran başarılı eldiven için 'nun da devrede olduğu biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde bordo-mavilierin kapısını çalan kulübü dikkat çeken bir teklifle geldi. teklifin değerlendirilebileceğini belirtirken, Monaco'dan bir ismi daha istedi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

Süper Lig'de formasıyla gösterdiği performasını Milli Takım'a da yansıtan birçok devinin yakın takibinde. Geçtiğimiz haftalarda adı Handanovic'in yerine Inter ile anılan 25 yaşındaki eldivene şimdi de talip oldu.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

Fransa Ligi'nde PSG, Lille, Lyon gibi ekipleri zorlayacak bir kadro oluşturmak isteyen kırmızı- beyazlılar, 'un teklifini çaldı. Teklifleri de bir hayli ilginçti.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

, 'a 12 milyon euro bonservis ve Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'yu bonservisiyle birlikte önerdi.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

HEMEN "EVET" DEMEDİ
'da yönetim bu farklı teklifi değerlendirmeye aldı. Özellikle para miktarının yanında Süper Lig'i bilen ve süratiyle dikkat çeken Henry Onyekuru'nun da öneriye dahil olması cazip bulundu. Nijeryalı oyuncunun Galatasaray formasıyla verdiği katkı ve olası transferi halinde Trabzonspor'a verecekleri masaya yatırıldı.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

Yine de EURO 2020 oynamış bir 'ın piyasasının daha yüksek olacağını düşünen yönetim 'nun bu önerisine "Evet" yanıtını vermedi.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

İŞTE BORDO-MAVİLİ KULÜBÜN CEVABI: BALLO'YU DA EKLEYELİM
yönetimi, 'nun teklifini teknik direktör 'ya iletti. Avcı da öneriyi dikkat çekici bulurken fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve ekibinden Fode Ballo'yu da istedi.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

Marlon gönderildikten sonra yerine iyi bir sol bek bakan bordomavililerin istediği 24 yaşındaki sol bekin kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

, 'ya "Ballo'yu da eklerseniz 12 milyon Euro'da biraz indirim yapabilirsiniz" teklifini sundu. Şimdi Monaco'nun tavrı merak ediliyor. Ya 12 milyon euro artı Onyekuru teklifindeki rakamı yükseltecekler. Ya da bu öneriye Ballo'yu ekleyecekler.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

MERT GÜNOK LİSTE BAŞINDA
'ın EURO 2020 sonrasında iyi bir teklifle kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör mutlaka iyi bir kaleci transferi yapmaları gerektiğini yönetime iletmişti, Başakşehir'den Mert Günok'un adnı vermişti.

Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

32 yaşındaki eldivenin kulübüyle 2 sezon daha kontratı var. Ancak yeniden yapılanmaya gidecek İstanbul ekibinin uygun bir bedelle Mert'i bırakacağı belirtildi. Avcı onu çok istiyor.

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