Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı onu da istiyor! Trabzonspor'dan Monaco'ya Uğurcan Çakır yanıtı

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performasını Milli Takım'a da yansıtan Uğurcan Çakır birçok Avrupa devinin yakın takibinde. Geçtiğimiz haftalarda adı Handanovic'in yerine Inter ile anılan 25 yaşındaki eldivene şimdi de Monaco talip oldu.
Fransa Ligi'nde PSG, Lille, Lyon gibi ekipleri zorlayacak bir kadro oluşturmak isteyen kırmızı- beyazlılar, Trabzonspor'un teklifini çaldı. Teklifleri de bir hayli ilginçti.
Monaco, Trabzonspor'a 12 milyon euro bonservis ve Galatasaray'da kiralık oynayan Henry Onyekuru'yu bonservisiyle birlikte önerdi.