Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer hamlesi! İştanbul'da özel görüşme (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'i 71 puanla 4. sırada bitiren Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Trabzonspor gelecek sezon Süper Lig'e damga vuracak bir kadro kuracak. Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren bordo mavililer, deneyimli oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosuna katacak.

Bu kapsamda Karadeniz Fırtınası hakkında flaş bir transfer haberi ortaya çıktı. Bordo mavililerin yönetim kurulu, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile İstanbul'da bir görüşme yaptı.