Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer hamlesi! İştanbul'da özel görüşme (TS spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'dan transfer hamlesi! İştanbul'da özel görüşme (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: 'i 71 puanla 4. sırada bitiren 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... mavililer, bonservisi elinde olan ile ’da bir görüşme yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:06 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:14
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan transfer hamlesi! İştanbul'da özel görüşme (TS spor haberi)

'i 71 puanla 4. sırada bitiren 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Trabzonspor gelecek sezon Süper Lig'e damga vuracak bir kadro kuracak. Abdullah Avcı'nın talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren mavililer, deneyimli oyuncuların yanı sıra genç yetenekleri de kadrosuna katacak.

Bu kapsamda Karadeniz Fırtınası hakkında flaş bir transfer haberi ortaya çıktı. Bordo mavililerin yönetim kurulu, bonservisi elinde olan ile 'da bir görüşme yaptı.

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