Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Barış Alper Yılmaz harekatı

Trabzonspor'un Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 33 maça çıkıp 8 gol ve 5 asist yapan sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz harekete geçtiği ortaya çıktı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan 20 yaşındaki futbolcu için bordo-mavililerin teklif sunduğu belirlendi.

Kulübüyle 2024 senesine kadar sözleşmesi bulunan Rize doğumlu oyuncu için Trabzonspor yönetiminin 5 milyon TL ödemeyi göze aldığı ifade ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

23 mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya gelen genç futbolcu, sol kanatta forma giyiyor. Barış, tercih edilmesi halinde sağ kanatta ve santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.

Barış Alper, 2017-18 sezonunda Rize'den Ankara Demirspor'a transfer olurken, sezon başında da Keçiörengücü'nün yolunu tuttu.

Barış Alper Yılmaz bu sezon 33 maçta 6 gol 5 asist üretti.