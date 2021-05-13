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Denizlispor'un yıldızı Rodallega'ya Süper Lig'den dev talip!

Son dakika spor haberi: Spor toto Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'da birçok futbolcuya Süper Lig'den talip çıktı. Bu sezon yeşil-siyahlı forma ile 14 gol atan Rodallega'ya , , ve 'un talip olduğu bildirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 14:25
Denizlispor'un yıldızı Rodallega'ya Süper Lig'den dev talip!

Süper Lig'de küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Yukatel Denizlispor'da takım da dağılıyor.

Son olarak 'a evinde 4-1 kaybeden ve son hafta deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük müsabakasıyla lige veda edecek olan yeşil-siyahlılarda takımın önemli oyuncuları Rodallega, , ve Leismann'a şimdiden birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

Denizlispor'la sözleşmesi bu ay sonunda bitecek Hugo Rodallega'yı , , ve 'un istediği bildirildi.

Denizlispor'da 2 sezondur forma giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı bu sezon takım küme düşmesine rağmen 27 maçta 14 gol atarak yıldızlaştı. Ege ekibiyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan orta saha Recep Niyaz için de Süper Lig'den birçok kulübün devreye girdiği ileri sürüldü. Yine Denizlispor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan stoper Mustafa Yumlu için de Kasımpaşa'nın ciddi bir teklifte bulunduğu vurgulanırken, Fabiano Leinsmann'ın da yurt dışında kariyerini sürdürmek istediği kaydedildi. Alacaklarını tahsil edemediği için sezon devam ederken takımdan ayrılan Şilili Sagal'ın da gelecek sezon Süper Lig'de başka bir takımda oynamasının söz konusu olduğu öğrenildi.

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