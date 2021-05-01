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Son dakika spor haberleri: 'da 5 ismin sözleşmesi sezon sonu bitecek!

ekiplerinden 'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ederken bir yandan takımdaki mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor. Teknik direktör 'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavili yönetim, mali konudaki disiplinden taviz vermeyecek. Yeni sezon öncesi takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan 'da 5 oyuncunun sezon sonu sözleşmesi bitecek. İşte o isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:56
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da 5 ismin sözleşmesi sezon sonu bitecek!

Yeni transferleri sezon başı kampına yetiştirmeyi amaçlayan 'da operasyon sürüyor. Listedeki isimler için temaslarını sürdüren bordo-mavililerde gözler bir yandan da sözleşmesi bitecek isimlere çevrildi.

5 İSMİN SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK!
Mevcut oyuncularla ilgili karar aşamasında olan Trabzonspor'da 5 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bordo-mavililerde , , , ve 'nin kontratları haziran ayında sona erecek. Trabzonspor yönetimi, teknik heyetin raporuna göre yol haritasını çizecek.



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