Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da 5 ismin sözleşmesi sezon sonu bitecek!

Yeni transferleri sezon başı kampına yetiştirmeyi amaçlayan Trabzonspor'da operasyon sürüyor. Listedeki isimler için temaslarını sürdüren bordo-mavililerde gözler bir yandan da sözleşmesi bitecek isimlere çevrildi.



5 İSMİN SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK!

Mevcut oyuncularla ilgili karar aşamasında olan Trabzonspor'da 5 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bordo-mavililerde Majid Hosseini, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker ve Benik Afobe'nin kontratları haziran ayında sona erecek. Trabzonspor yönetimi, teknik heyetin raporuna göre yol haritasını çizecek.







