Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan sert açıklamalar!

Son dakika spor haberi: - maçı sonrası 'dan sert açıklamalar!

Son dakika spor haberi... 'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı ile son dakikada kalesinde bulduğu golle 1-1 berabere ayrılan 'da maç sonunda sert açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 21:43 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 22:30
Son dakika spor haberi: Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan sert açıklamalar!

Spor Toto 'in 36. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

Çok sinirliyim, çok üzgünüm. İki hafta 90+5. Oyunun tamamında üstündük. Her şey elimizin altındaydı. Her şeyi doğru yapabilirsin ama futbolda anları doğru oynamak gerekiyor. Son 5 maçta her rakibimizden üstündük. Onları alsan belki ligi 3. bitireceksin.

Bugün oyunun tamamında üstün oynayan, rakibi hiç devreye sokmayan bir oyunda... Anları doğru oynamak diye bir şey vardır. Her şeyi doğru yapabilirsin ama anları da doğru oynamalısın.

5 haftadır rakiplerin sana pozisyonu yok. Trabzonspor forması çok ağırdır. Bu sene geriden geldik. Önümüzdeki sezon şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Oyundan memnunum ama anları doğru oynamadığımız için üzgünüm.

Yediğimiz golün oyuncu değişiklikleriyle hiçbir alakası yok. Muslera'dan uzun top geldi. Luyindama santrfora gelmişti. Stoperin orada kafaya çıkmayacak, bunlara çalışıyoruz. Sonra dönüp bir de faul yapacaksın. Hata, hata, hata.

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