Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

Son dakika transfer haberi: 'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

Son dakika haberi: 'de son haftalarda aldığı beraberlikler ile şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor bir yandan da gelecek sezon kadrosu için çalışmalara başladı. Kadroya forvet takviyesi yapmak isteyen bordo-mavililerde gündeme süper golcü geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:30
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

Bu skorla puanını 58'e çıkaran şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

Gelecek sezon kadrosu için çalışmalarına başlayan Fırına'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

FORVETE DÜNYA YILDIZI

Alexander Sörloth'un boşluğunu bir türlü dolduramayan 'a, forvet hattı için bir dünya yıldızı önerildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

Kariyerinde, İnter, Sevilla, Manchester City ve Fiorentina gibi önemli takımların formasını terleten Stevan Jovetic, menajerler aracılığı ile bordo-mavili kurmayların masasına sunuldu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

2017 yılından bu yana Fransa'nın önemli takımlarından Monaco'nun formasını giyen Stevan Jovetic, sezon sonunda buradan ayrılmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

Karadağlı forvet, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planladığı için Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini henüz kabul etmedi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

31 yaşında, 1.83 boyunda olan Jovetic'in, Türkiye'de futbol yaşamını sürdürmeyi ve 'da oynamaya sıcak baktığı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

Bu sezon Monaco'da toplam 29 maça çıkan Karadağlı forvet, takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

Stevan Jovetic Karadağ Milli Takımı'nda ise 55 maçta 27 gol kaydetti.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü bombası! Dünya yıldızı...

Jovetic için son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği öğrenilirken, deneyimli hocanın 'tamam' demesi halinde temasların hızlanacağı gelen bilgiler arasında. (Karadeniz Gazetesi)

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