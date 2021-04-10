Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve 'a dev talip! Biri 'ye biri 'ya...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna 3 ismi kazandıran bordo mavililerde yaz transfer dönemi çalışmaları da devam ediyor. Fırtına, çalışmalarına devam ederken takımdaki yıldızlara da talipler gelmeye başladı. Genç yıldızlar Abdülkadir Ömür ve 'a iki dev takım talip oldu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:34 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:47
Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen , 3 isimle kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan bordo mavililer, son olarak Kayserispor ile 1-1 beabere kaldı.

Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

Ligde iyi bir performans sergileyen ve 4. sırada bulunan Fırtına'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

Ara transfer döneminde Berat Özdemir, Yunus Mallı ve Bakasetas'ı kadrosuna katan bordo mavililer, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için şimdiden çalışmalara başladı.

Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

Büyük bir çalışma içerisine giren 'da arayış devam ederken kadrodaki isimlere de talipler gelmeye başladı

Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, bordo mavililerin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

Transferle ilgili konuşan Uzundurukan, Abdülkadir Ömür ve bombasını da patlattı.

İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

'la ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşandı. Chelsea kulübünün, uzun bir sakatlık sürecinden sonra idmanlara başlayan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ile ilgili Trabzonspor'dan detaylı bir rapor istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

Çünkü İngiliz devi, sezon sonunda Abdülkadir Ömür'ü transfer etmekte kararlı.

Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

Fırtına'nın başarılı kalecisi da Milan'ın transfer listesinde. Milan, Uğurcan'ı transfer etmekte ısrarlı.

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