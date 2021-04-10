Son dakika transfer haberi: Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'a dev talip! Biri İngiltere'ye biri İtalya'ya...

Transferle ilgili konuşan Uzundurukan, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır bombasını da patlattı. İşte Zeki Uzundurukan'ın o sözleri:

Trabzonspor'la ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşandı. Chelsea kulübünün, uzun bir sakatlık sürecinden sonra idmanlara başlayan Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu ile ilgili Trabzonspor'dan detaylı bir rapor istediği belirtildi.