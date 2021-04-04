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Son dakika spor haberleri: gol yollarında geçen sezonun gerisinde kaldı

'de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan , gol yollarında sorun yaşamaya devam ediyor. Bordo-mavililer son 4 karşılaşmada rakip filelere 5 gol gönderebilirken tek galibiyet aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 10:17
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor gol yollarında geçen sezonun gerisinde kaldı

Geçen sezon 31. hafta sonunda 70 gol atan bordo-mavililer, bu sezon ise aynı dönemde 39 gol kaydedebildi. , bu sezon 1,25 gol ortalamasıyla maçlarını oynarken geçen sezon 2,25 gibi yüksek bir oranla daha başarılı grafik ortaya koymuştu.

ekibi, teknik direktör yönetiminde son 2 deplasman maçında ve karşısında sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

SON 4 MAÇTA TEK GALİBİYET
Trabzonspor, ligde son 4 maçta 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak zirve yarışında geriye düştü. Son 4 maçta 7 puan kaybeden , ligde 56 puanla 4. sırada yer alarak daha üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

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