Son dakika TS haberleri | Batuhan Karadeniz'den Trabzonspor açıklaması! "Psikolojik destek alsaydım..."

Beşiktaş altyapısından hızla yükselip 15 yaşında profesyonelliğe adım atan Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı kulüpte A takım formasını sırtına geçirdiğinde 'geleceğin yıldızları' arasında gösteriliyordu. Müthiş yeteneğiyle izleyenleri büyüleyen ancak sahadaki oyunundan çok, 'takımın yaramaz çocuğu' sıfatıyla öne çıkan Batuhan, sonrasında Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor maceralarında sık sık 'kadro dışı' haberleriyle gündeme geldi. Herkesin ondan umudunu kestiği bir dönemde TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon formasıyla yeniden doğdu. Hekimoğlu'nda 23 gol atarak kariyer rekorunu kıran Batugol, Süper Lig dahil olmak üzere birçok kulübün dikkatini çekti. Tekrar konuşulmaya başladığı dönemde Sabah'a açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki forvet, soruları açık yüreklilikle cevapladı. İşte Batuhan Karadeniz'in dikkat çeken açıklamaları...

Oynadığın takımlarda yeterince şans bulduğunu düşünüyor musun?

İnsanlar benim üzerimde çok fazla durdu ama ben kendi üstümde durmadım. Uğraşmamam gereken şeylerle uğraştım. Zamanı geri sarsam farklı şeyler olabilirdi. En yükseklerden en aşağı indim. Şu an ayağım yere basıyor ve tekrar bir sıçrama yapacağım.

29 yaşındasın ve Süper Lig'e dönmek istiyorsun. Fransa'da Lille forması giyen Burak Yılmaz 34 yaşında yurt dışına transfer yaptı ve inanılmaz işlere imza atıyor. Burak Yılmaz için neler söylersin?

Burak ağabeyle Beşiktaş'ta çalışma fırsatım olmuştu. Gol şansı ve gol yeteneği çok yüksek bir insan. Gözünü kapatsa topu kaleye gönderecektir. Zaten tecrübe, yetenek ile birleşince bambaşka oluyor. Burak Yılmaz, Türkiye'ye gelmiş ender oyunculardan biri.

Geçmişte Trabzonspor forması giydin ve şu an Trabzonspor Kulübü sana 10 dakika uzaklıkta. Bu nasıl bir duygu?

Keşke 10 dakika uzaklıktaki Trabzonspor tesislerine şu anki olgunlukla girebilseydim. Geriye dönüp baktığımda artık ayaklarım yere daha sağlam basıyor. Hedeflerime gün geçtikçe yaklaşıyorum. İnşallah tekrar Süper Lig'de oynama fırsatım olur.

Hekimoğlu Trabzon ile hedefiniz nedir? Başkan Celil Hekimoğlu, senin Trabzonspor'a gidebileceğin yönünde bir paylaşım da yapmıştı. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?

Bulunduğum ortamdan gayet memnunum. Başkanımız izin verirse tabii ki Trabzonspor'a gitmek isterim. Şu an play-off'ları hedefliyoruz. Ben bu çatının altındayım ve burada gereken ilgiyi görüyorum. Bu kulübü yukarıya çıkartmak en büyük hedefim. Dolayısıyla önce bir üst lig, ardından da daha yukarıları hedefliyoruz.

Zirveyi de gördün, düşüşe de geçtin. Böyle bir oyuncu olarak gençlere ne söylersin?

Genç oyuncuların psikolojik olarak destek almasından yanayım. Hızlı yükselen futbolcuların yanında bir danışman olmalı. 18 yaşıma dönebilsem bir psikolog ile çalışırdım. Psikolojik destek alsaydım zirvede olurdum. Şu an psikolog ile çalışıyorum ve her şey güzel gidiyor. 15 yaşındaki bir oyuncuyu binlerce kişinin önüne atmamak lazım. Genç yaşta ne kadar parlayan oyuncu varsa piyasadan silinmiş. Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün çıktığı jenerasyon mecburiyetten çıktı. Sıkıntılı süreçte gençleri oynattılar. Bursaspor'dan Ali Akman ve Burak Kapacak çıktı. Bursa mali sıkıntı yaşamasa bunlar da oynamazdı.

Alt liglerle ilgili bize neler söylersin?

Erzincan kulübünde Ethem Erboğa diye bir oyuncu var. İnanılmaz yetenekli bir futbolcu. Önceden çok beklenti olmayan bir oyuncu bile bir alt ligde rahatça şans bulabiliyordu. Ama şimdi Beşiktaş veya G.Saray'dan 3. Lig'e gidiyorlar. Orada zaten kişisel gelişimini sağlayamadıysa oyuncu, 'Benden önce duşa girme, topa sert vurma' gibi sözler sarf ediyor. Bu çocuklar oradan tırmanamaz ki! Çocuklar eziliyor. Benim bu duruma gelmemde Beşiktaş'ın katkısı çok fazladır. Ama ben oradan Eskişehirspor'a gitmiştim. Ligde Eskişehirspor'da gösterdiğim performanstan sonra yükselme şansı yakaladım.

Türkiye'de yeteri kadar forvet yetişmediği iddia ediliyor. Kendi tecrübenden yola çıkarak bu yoruma bakış açın nedir?

Her takım 5-10 milyon euro'ya forvet alırsa tabii ki forvet yetişmez ülkede. Benim çocuğum şu anda 5 yaşında. Bana bir gün 'Futbol oynamak istiyorum' dese, bir golcü olarak oğluma, 'Stoper ol' derim. Çünkü Süper Lig'de kaç tane santrfor oynayan yerli futbolcu var! Sonra da diyorlar ki, 'Forvet yetişmiyor'. Şöyle bakalım, mesela Enes Ünal şu an Türkiye'de olsa oynayacak mıydı? Şans verilmese oyuncu kendini gösteremez ki.

Ligde şampiyonluk yarışını nasıl değerlendirirsin?

Şampiyonluk yarışında iki tane tuttuğum, gönül verdiğim takım var. Biri Beşiktaş, biri de Trabzonspor. Umarım ikisinden birisi olur ve ben de mutlu olurum. Gidişat o şekilde.

Salih Kavrazlı ve Taha Tunç, Trabzonspor'dan Hekimoğlu Trabzon'a geldi. Bu oyuncular için ne söylersin?

Salih Kavrazlı önemli bir sakatlıktan sonra toparlamaya başladı. İlerisi çok açık bir oyuncu. Salih ve Taha Tunç'un güçlenmeleri lazım. Ama ileride Trabzonspor formasını taşıyacak yeteneğe sahip futbolcular.