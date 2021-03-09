Trabzonspor'da Alanya kabusu

Teknik direktör Abdullah Avcı geldikten sonra müthiş bir yükseliş gösteren 7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe derbisi ile sona eren Trabzonspor, geçen hafta Kasımpaşa'yı yenerek yeniden yükselişe geçmişti. Dün de mutlak galibiyet için sahaya çıkan Karadeniz devinin evdeki hesabı sahaya yansımadı. Fırtına, 3-1 yenilerek zirve yolunda büyük bir fırsatı kaçırmış oldu.

SADECE BİR KEZ GÜLDÜ

Alanya karşısında bir hayli zorlanan bordo-mavililer bir kez daha aynı kaderi yaşadı. İki takım ligde 10. defa karşı karşıya geldi. Güney ekibi 5. galibiyetini dün aldı. Fırtına sadece 5 defa kazanabildi. Akdeniz temsilcisi 17 defa fileleri sarstı. Trabzon'un 10 golü bulunuyor. Ayrıca Trabzon, Alanyaspor'u konuk ettiği 5 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. 3 kez kaybetti.

DJANINY RİSKE EDİLMEDİ

Alanya maçı öncesi Djaniny sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, 29 yaşındaki forvetle ilgili, "Oyuncumuzun yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme var. Bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.

AVCI, KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Karadeniz devinin teknik direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Kasımpaşa maçının 11'ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Djaniny'yi sakatlığı nedeniyle kadroya almayan Avcı, Afobe'yi forvette görevlendirirken, Abdulkadir Parmak'ı ise Alanyaspor karşısında kulübeye çekti. Tecrübeli hoca, Parmak'ın yerine ise Baker'e forma verdi.

AFOBE '16' MAÇ SONRA

En son 11'inci haftada 1-1 biten Sivas mücadelesinde ilk 11 de görev yapan Afobe, ligde 16 maç sonra Djaniny'nin sakatlığı nedeniyle Alanya'ya karşı sahaya çıktı. Ayrıca orta saha Lewis Baker da 4 karşılaşma sonra ilk 11'de oynadı. Baker 68'de çıktı. Parmak 80'de girdi.

İLK KEZ GOLÜ YETMEDİ

Denizli, Malatya, Gaziantep, Kasımpaşa karşılaşmalarında attığı gollerle 12 puan kazandıran Bakasetas, ilk kez sahne aldığı bir maçta 3 puan getiremedi.

VİTOR HUGO CEZALI

Alanya maçına 4 bordomavili oyuncu sarı kart sınırında çıktı. Forma giyen Hugo, Edgar Ie ile sonradan giren Abdulkadir Parmak ve kadroda olmayan Djaniny sınırda blunuyordu. Karşılaşmada Hugo kart gördü ve cezalı duruma düştü. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, Erzurum karşılaşmasında yok.

PAZARTESİ GÜNÜ SENDROM YAŞIYOR

Karadeniz Fırtınası'na pazartesi günleri iyi gelmiyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de pazartesi günü sahne aldığı son 7 mücadeleden 1 galibiyet çıkarabildi. Karadeniz devinin son pazartesi zaferi 2019 yılının mayıs ayında Kayserispor'u mağlup ettikleri maç oldu.