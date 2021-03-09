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Bakasetas'tan üzüntülü rekor

filelerini sarsan 27 yaşındaki Yunan maestro, toplamda 12 golle kariyer rekorunu kırmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 21:35 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Bakasetas'tan üzüntülü rekor
'nın ara dönemde 'dan aldığı Bakasetas dün penaltıdan eski takımının fileleri sarsarak kariyerinde en çok gol attığı lig sezonuna ulaştı. Daha önce 2015-2016'da formasıyla . Ligi'nde sezonu 11 golle tamamlayan 27 yaşındaki yıldız, ligin ilk yarısında 'da 7, devinde de 5 kez sahne alarak 12 gole ulaşmayı başardı.
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