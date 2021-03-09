Bakasetas'tan üzüntülü rekor

Alanya filelerini sarsan 27 yaşındaki Yunan maestro, toplamda 12 golle kariyer rekorunu kırmayı başardı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 21:35Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 06:50
Fırtına'nın ara dönemde Alanya'dan aldığı Bakasetas dün penaltıdan eski takımının fileleri sarsarak kariyerinde en çok gol attığı lig sezonuna ulaştı. Daha önce 2015-2016'da Panionios formasıyla Yunanistan 1. Ligi'nde sezonu 11 golle tamamlayan 27 yaşındaki yıldız, ligin ilk yarısında Alanyaspor'da 7, Karadeniz devinde de 5 kez sahne alarak 12 gole ulaşmayı başardı.