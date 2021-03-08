Trabzonspor Alanyaspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetiyor.





TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Afobe

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Kadzior, Mustafa Pektemek

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor-Alanyaspor maçı 8 Mart Pazartesi günü saat 16:00'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçına göre Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Avcı, orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny'in yerine Afobe'ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Trondsen ve Djaniny'in yanı sıra genç kaleci Arda Akbulut kadroda yer almadı.

DJANINY RİSKE EDİLMEDİ

Trabzonspor'da özellikle Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle hücum hattının değişmez isimleri arasında yer alan Djaniny Semedo'nun, yorgunluğa bağlı her iki bacak baldır kaslarında yaşadığı gerilme nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmediği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

TARAFTARLAR MEŞALELERLE UĞURLADI

Tabzonsporlu bir grup taraftar, maç öncesi bordo-mavili takımın otobüsünün geçiş güzergahında yaktıkları meşalelerin yanı sıra tezahüratlar eşliğinde takımı stadyuma uğurladı.

ALANYA'DA DA EKSİKLER VAR

Konuk Aytemiz Alanyaspor'da da kaleci Marafona, savunmada Caulker, forvette de Babacar sakatlıkları nedeniyle kadroda olmazken, yorgun olan Davidson ise yedek kulübesinde yer aldı.

3 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da bugünkü Alanyaspor maçında 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Teknik direktör Abdullah Avcı, Vitor Hugo, Edgar Ie ve Abdulkadir Parmak'ı gereksiz karta karşı uyardı. Bu futbolcular, kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.