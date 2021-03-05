Hafta içinde fena coşuyor

Ligde bu sezon hem 21 takım olması hem de sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olması nedeniyle hafta içi maçları da yapılıyor. Şu ana kadar 14., 17., 20., 23 ve 28. hafta salı- çarşamba-perşembe günleri oynandı. Hafta içi oynanan fikstürde en başarılı takım ise beşte beş yapan ve hiç yenilmeyen Trabzon oldu. Bu sezonki tek yenilgisini Newton döneminde ligin 6. haftasında Fenerbahçe karşısında alan Trabzonspor, sonrasında çıktığı 11 maçta mağlup olmadı. Trabzonspor Kasımpaşa'yı da yenerek muhteşem serisine devam etti.