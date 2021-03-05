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Hafta içinde fena coşuyor

Karadeniz devi, teknik direktör yönetiminde de dış sahada yenilgi yüzü görmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 23:47 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 06:50
Hafta içinde fena coşuyor
Ligde bu sezon hem 21 takım olması hem de sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olması nedeniyle hafta içi maçları da yapılıyor. Şu ana kadar 14., 17., 20., 23 ve 28. hafta salı- çarşamba-perşembe günleri oynandı. Hafta içi oynanan fikstürde en başarılı takım ise beşte beş yapan ve hiç yenilmeyen Trabzon oldu. Bu sezonki tek yenilgisini Newton döneminde ligin 6. haftasında karşısında alan , sonrasında çıktığı 11 maçta mağlup olmadı. Trabzonspor Kasımpaşa'yı da yenerek muhteşem serisine devam etti.
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