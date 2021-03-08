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"Gerilimi artırıyorsunuz"

Kulüplr Birliği sert bir metinle kurullarını eleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 22:17 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 06:50
"Gerilimi artırıyorsunuz"

1- Futbol kamuoyunu meşgul eden gelişmeler ve tartışmalar göstermektedir ki ve bağlı kurullarına olan güven ciddi biçimde sarsılmıştır.

2- Bu durum maalesef kulüplerimizin kendi haklarını arama ve mağduriyetlerini dile getirme çabalarına zebep olmaktadır.

3- Sağlıklı ve sportmence rekabetin olması gereken bir ortamda hiç istenmeyen şekilde gerilimi artırmaktadır.

4- Yaşanan bu gelişmelerle Türk futbolunun genetiği bozulmuştur.

5 - Sosyal açıdan da onarılmayacak yaralar açtığını. düşünmekteyiz.

6- etik koda aykırı olarak çalışma hayatlarında ast-üst ilişkisi içinde olan kişilerin federasyonda da farklı görevlerde yer aldığı bilinmektedir.

7- Kurullarınızın aldığı kararların gerekçesiz olması hukukun bağımsızlık ilkesi ile çelişmektedir.

8- Sportmenliğe aykırılık gibi cezaya esas teşkil eden kavramlarının çerçevesinin belli olmaması hukukun bağımsızlık ilkesi ile çelişmektedir.

9 - TFF'ye bağlı yargı kurumlarının genel kurul tarafından seçilmesi yerine yönetim kurulu tarafından atanması da hukukun bağımsızlık ilke- si ile çelişmektedir.

10- Bu hususlar göz önüne alındığında başta olmak üzere TFF ve bağlı kurullarının tarafından belirlenen ilkeler ve 'nin tavsiye kararlarında önerilen sistemsel ve ilkesel değişiklikler bir an önce yapılmalıdır.

11- Bu hususta 'un FİFA nezdinde yürüttüğü haklı mücadeleyi desteklediğimizi bilgilerinize arz ediyoruz.

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