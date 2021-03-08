"Gerilimi artırıyorsunuz"

1- Futbol kamuoyunu meşgul eden gelişmeler ve tartışmalar göstermektedir ki TFF ve bağlı kurullarına olan güven ciddi biçimde sarsılmıştır.

2- Bu durum maalesef kulüplerimizin kendi haklarını arama ve mağduriyetlerini dile getirme çabalarına zebep olmaktadır.

3- Sağlıklı ve sportmence rekabetin olması gereken bir ortamda hiç istenmeyen şekilde gerilimi artırmaktadır.

4- Yaşanan bu gelişmelerle Türk futbolunun genetiği bozulmuştur.

5 - Sosyal açıdan da onarılmayacak yaralar açtığını. düşünmekteyiz.

6- FIFA etik koda aykırı olarak çalışma hayatlarında ast-üst ilişkisi içinde olan kişilerin federasyonda da farklı görevlerde yer aldığı bilinmektedir.

7- Kurullarınızın aldığı kararların gerekçesiz olması hukukun bağımsızlık ilkesi ile çelişmektedir.

8- Sportmenliğe aykırılık gibi cezaya esas teşkil eden kavramlarının çerçevesinin belli olmaması hukukun bağımsızlık ilkesi ile çelişmektedir.

9 - TFF'ye bağlı yargı kurumlarının genel kurul tarafından seçilmesi yerine yönetim kurulu tarafından atanması da hukukun bağımsızlık ilke- si ile çelişmektedir.

10- Bu hususlar göz önüne alındığında Spor Yargı Sistemimiz başta olmak üzere TFF ve bağlı kurullarının FIFA tarafından belirlenen ilkeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesini'nin tavsiye kararlarında önerilen sistemsel ve ilkesel değişiklikler bir an önce yapılmalıdır.

11- Bu hususta Trabzonspor'un FİFA nezdinde yürüttüğü haklı mücadeleyi desteklediğimizi bilgilerinize arz ediyoruz.