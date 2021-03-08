Avcı ile uzun çalışacağız

Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Abdullah Avcı ile şehrin kimyasının tuttuğunu söyledi. Alp "Trabzonsporumuz bu sene bir hikaye yazıyor. Bu hikayenin sonu inşallah şampiyonluk olur. Abdullah Avcı farklı bir insan. Müthiş bir karakter. Kendisiyle uzun çalışılmasından yanayım. Hem yerli isimler hem de doğru yabancı transferlerle daha güçlü bir Trabzonspor oluşturacaktır" diye konuştu.

KAYIKÇI KAVGASI GERİ GÖTÜRÜR

Bordo-mavili kulüpte asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti, önemli açıklamlarda bulundu. Alp "Ekonomik ve sportif bakımdan kötü durumdan bu noktalara geldik. Daha iyisi için motivasyonumuzu yitirmeden yolumuza devam etmeliyiz. Kayıkçı kavgası yapmadan tek bir çatı altında hedefe odaklanmalıyız" dedi.