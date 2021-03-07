Pereira önermiş

Abdulkadir Parmak'ın Kasımpaşa maçındaki başarılı sağ bek performansı hala herkesin dilinde.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:38Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Abdulkadir Parmak'ın Kasımpaşa maçındaki başarılı sağ bek performansı hala herkesin dilinde. Abdullah Avcı'ya Abdulkadir Parmak'ın gerektiğinde sağ bek oynayabileceğini ilk olarak takımdan ayrılan Joao Pereira'nın söylediği ortaya çıktı. Portekizli futbolcu, Ankaragücü karşılaşmasında atılınca kendi yerine A.Parmak'ı önermişti.