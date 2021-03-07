Haberler Trabzonspor Pereira önermiş

önermiş

Abdulkadir Parmak'ın maçındaki başarılı sağ bek performansı hala herkesin dilinde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Pereira önermiş
Abdulkadir Parmak'ın maçındaki başarılı sağ bek performansı hala herkesin dilinde. 'ya Abdulkadir Parmak'ın gerektiğinde sağ bek oynayabileceğini ilk olarak takımdan ayrılan 'nın söylediği ortaya çıktı. Portekizli futbolcu, karşılaşmasında atılınca kendi yerine A.Parmak'ı önermişti.
SON DAKİKA