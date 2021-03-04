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Forma yine ’nun

-mavili formayı bu sezon 20 kez giyinen maç başına 65 dakika sahada kalabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:01 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Forma yine Flavio’nun
-mavili formayı bu sezon 20 kez giyinen maç başına 65 dakika sahada kalabildi. Bir golü, iki de asisti olan Brezilyalı orta saha yüzde 85'lik pas başarı yüzdesiyle öne çıkarken eksik yanı ise fizik gücü oldu. 25 yaşındaki oyuncu geride kalan haftalarda girdiği hava toplarının yüzde 36'sını, ikili mücadelelerin ise yüzde 76'sını kazanabildi. Bir başka orta saha ise 20 maçta bir gol ve üç asistlik performans sergiledi.
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