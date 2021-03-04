Haberler Trabzonspor Beş maçta 15 puan!

Beş maçta 15 puan!

devi; , , , ve ile karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:03 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 06:50
Beş maçta 15 puan!
sınavı öncesine kadar yedide yedi ile yoluna devam eden ve bunların son dördünde gol dahi yemeyen 'un serisi sona ermişti. Yeni seri için beyaz bir sayfa açmaya hazırlanan 'da her ne kadar maç maç düşünse de ilk hedefi belirledi: 5 maçta 15 puan. Trabzonspor, önündeki , , , ve 'tan oluşan 5 karşılaşmalık periyotta puan kaybı yaşamamayı amaçlıyor. İlk etapta hedefi 5 haftalık oluşturan Avcı kazanma alışkanlığı elde edilmesinin ardından yeniden maç maç düşünecek.
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