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Serkan’a özel terapi

derbisinde yenilen gol öncesi net bir hata yapan , eleştirilerin odağı haline gelirken teknik ekip ve takım arkadaşları oyuncuya sahip çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 22:14 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Serkan’a özel terapi

derbisinde yenilen gol öncesi net bir hata yapan , eleştirilerin odağı haline gelirken teknik ekip ve takım arkadaşları oyuncuya sahip çıktı. Özellikle sosyal medyadan ağır eleştiriler alan 21 yaşındaki sağ beke, psikolojik destek verilirken, kaptan ve diğer oyuncular da Serkan ile görüşerek, "Bu tarz durumlar hepimizin başına gelebilir. Normal. Unut artık" diyerek motive etmeye çalışıyor.

YUSUF YAZICI'DAN TELEFON
Bordo-mavili takımın eski kaptanı, Lille'in yıldızı Yusuf Yazıcı da Serkan'ı arayarak "Yarın yeni bir gün, kendine haksızlık etme" dediği ve moral verdiği belirtildi.

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