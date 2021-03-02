Haberler Trabzonspor Hugo’nun burnu kırıldı

Hugo’nun burnu kırıldı

'un ile oynadığı maç öncesi sakatlanan , bu hafta da büyük şanssızlık yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 20:58 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 06:50
Hugo’nun burnu kırıldı

'un ile oynadığı maç öncesi sakatlanan , bu hafta da büyük şanssızlık yaşadı. Sarı-lacivertliler ile oynanan karşılaşmada darbe alan Brezilyalı stoperin burnunun kırıldığı açıklandı. Kulüp Doktoru , Hugo'nun tedavisine başlandığını kaydetti.

MASKE İLE OYNAYABİLİR

Vitor Hugo'nun sahalardan uzak kalıp kalmayacağı şu aşamada bilinmiyor. Kulüp doktoru Hakan Çelik, tecrübeli stoperin durumunun yakından izlendiğini belirtti. maçında forma giyebilmesi için özel maske hazırlanıyor. Eğer kısa sürede tedaviye olumlu cevap verirse maske ile maç kaçırmadan takımdaki yerini alabilir.

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