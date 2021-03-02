Hugo’nun burnu kırıldı

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesi sakatlanan Vitor Hugo, bu hafta da büyük şanssızlık yaşadı. Sarı-lacivertliler ile oynanan karşılaşmada darbe alan Brezilyalı stoperin burnunun kırıldığı açıklandı. Kulüp Doktoru Hakan Çelik, Hugo'nun tedavisine başlandığını kaydetti.

MASKE İLE OYNAYABİLİR

Vitor Hugo'nun sahalardan uzak kalıp kalmayacağı şu aşamada bilinmiyor. Kulüp doktoru Hakan Çelik, tecrübeli stoperin durumunun yakından izlendiğini belirtti. Kasımpaşa maçında forma giyebilmesi için özel maske hazırlanıyor. Eğer kısa sürede tedaviye olumlu cevap verirse maske ile maç kaçırmadan takımdaki yerini alabilir.