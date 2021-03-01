Trabzonspor ve Fenerbahçe'den hakeme tepki

Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu verdiği kararlarla iki tarafı da kızdırdı. Sarı- lacivertliler, sarısı olan Caleb Ekuban'ın ceza sahası içinde Gökhan Gönül'e yaptığı faule kart çıkmamasına tepki gösterdi. Bordo-mavililer ise 2 pozisyonda Uğurlu'nun aleyhlerine karar verdiğini belirttiler. İlkinde Nwakaeme topu Serdar Aziz'den çaldı. Bomboş gidecekken Uğurlu, Nwakaeme'nin faul yaptığı gerekçesiyle mutlak gollük atağı kesti. İkincisinde de Valencia'nın Bakasetas'ın yüzüne gelen kolunda penaltı beklediler. Uğurlu bu poziysonda düdük çalmadı, VAR başındaki Cüneyt Çakır da izleme tavsiyesinde bulunmadı.