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ve 'den hakeme tepki

Fenerbahçeliler, Ekuban’ın atılması gerektiğini savundu Trabzonsporlular penaltılarının verilmediğini söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 23:34 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor ve Fenerbahçe'den hakeme tepki

Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal verdiği kararlarla iki tarafı da kızdırdı. Sarı- lacivertliler, sarısı olan 'ın ceza sahası içinde 'e yaptığı faule kart çıkmamasına tepki gösterdi. Bordo-mavililer ise 2 pozisyonda Uğurlu'nun aleyhlerine karar verdiğini belirttiler. İlkinde Nwakaeme topu 'den çaldı. Bomboş gidecekken Uğurlu, Nwakaeme'nin faul yaptığı gerekçesiyle mutlak gollük atağı kesti. İkincisinde de 'nın Bakasetas'ın yüzüne gelen kolunda penaltı beklediler. Uğurlu bu poziysonda düdük çalmadı, VAR başındaki da izleme tavsiyesinde bulunmadı.

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