Trabzonspor'da 3 isim derbiyi bekliyor

Ligde son beş haftadır rakip fileleri havalandıramayan Djaniny ve Ekuban'ın yanı sıra yedi maçtır gol atamayan yedek kulübesindeki Afobe, uzun süren sessizliklerini Fenerbahçe derbisinde bozmayı hedefliyor. Djaniny ve Ekuban, en son ligin 21. haftasındaki G.Birliği maçında birer gol atmıştı. Afobe ise son olarak 1-1 sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasında fileleri sarsarak takımına puanı getiren isim olmuştu. Süper Lig'de Ekuban ve Nwakaeme altı, Afobe dört, Djaniny ise üç gol attılar.

EKSİK KADROYLA İDMAN

Fırtına'da derbi öncesi üç oyuncuyla ilgili belirsizlik devam ediyor. Üç gündür ağrıları nedeniyle antrenmanlara katılmayan Yusuf Sarı'nın iki kez teste tabi tutulduğu ve ikisinden de negatif çıktığı belirtilirken, oyuncunun yoğun kas ağrıları için tedavisine devam ediliyor. Son iki antrenmana katılmayan Hugo'nun takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi. 29 yaşındaki stoperin ciddi bir sağlık sorununun olmadığı Fenerbahçe'ye karşı oynayabileceği öğrenildi. 21 yaşındaki sol bek Faruk Can'ın da kasık bölgesinde ve çeşitli kas gruplarında ağrılarının olduğu ifade edildi.

GERGİNLİK UYARISI

Teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisinin her iki takımın da ligde bulunduğu konum itibariyle gergin ve stresli bir atmosferde oynanabileceğini söyledi. Bu nedenle özellikle takımdaki tecrübeli isimlerle görüşen başarılı hoca, "Maç içerisinde oluşabilecek gerginlikleri engellemek sizin göreviniz. Sakin ve sabırlı olmalıyız. Bunlar bizim en önemli silahlarımız olacak. Bu konuda tüm takımı uyarmak sizin sorumluluğunuzda" dedi. Derbi öncesi Edgar, Hugo ve Abdulkadir Parmak, sarı kart sınırında bulunuyor.

İKİ TAKVİYE DAHA

Abdullah Avcı, altyapıdan iki oyuncuyu daha takıma dahil etti. 18 yaşındaki sağ bek Taha Cevahiroğlu ve 19 yaşındaki sol kanat Emircan Birinci, A takıma alındı. İki oyuncunun bir süre daha A takımla idmana çıkacağı ve performanslarına karar verileceği öğrenildi.