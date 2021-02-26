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Tam konsantrasyon

-mavili takım, pazar günkü derbisinin hazırlıklarını 'nde sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:00 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Tam konsantrasyon
-mavili takım, pazar günkü derbisinin hazırlıklarını 'nde sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Dar alan oyunları ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı. Oyuncuların antrenmanda neşeli oluşunun yanında oldukça motive ve hırslı olması da dikkat çekti.
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