Tam konsantrasyon

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:00Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Bordo-mavili takım, pazar günkü Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Dar alan oyunları ile devam eden idman çift kale maç ile tamamlandı. Oyuncuların antrenmanda neşeli oluşunun yanında oldukça motive ve hırslı olması da dikkat çekti.