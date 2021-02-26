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Bakasetas evde boş geçmiyor

Devre arasında kadroya katılan Bakasetas, 'nda çıktığı iki maçı da boş geçmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 21:08 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Bakasetas evde boş geçmiyor
Devre arasında kadroya katılan Bakasetas, 'nda çıktığı iki maçı da boş geçmedi. Yunan maestro, bordo-mavililerin sahasında oynadığı ve mücadelelerinde galibiyeti getiren golleri atmıştı. 27 yaşındaki 10 numara, filelerini de sarsması halinde evinde sahaya çıktığı ilk 3 maçta üst üste skor üretme başarısı göstermiş olacak. Ligde 10 kez sahne alan 1.81 boyundaki yıldız, söz konusu gollerin 7'sini 'da, 3'ünü ise 'da kaydetti.
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