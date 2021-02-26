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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine 2 gün kaldı! Beyin fırtınası

'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, 'nda kozlarını paylaşacak. Derbiye mutlak galibiyet için hazırlanan ve adeta satranç ustası gibi hamleler hazırlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 00:12 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine 2 gün kaldı! Beyin fırtınası

Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen , yoğun taktik çalışmaların yanı sıra futbolculara psikolojik yüklemeler de yapıyor. Avcı oyunculara "Eskiden takımlar Trabzon'a endişe içinde gelirdi. Çünkü buradan puan almak çok zordu. Yine aynısını yapacağız. Burası Trabzon. Pazar akşamı Fenerbahçe'yi mutlaka yenmeliyiz" dedi.

UĞURCAN MÜJDESİ

Dünkü testi negatif çıkan başarılı file bekçisi ikinci testten de iyi haber gelirse karşısında kaleyi koruyacak. Kas ağrıları olan 'nın tedavisi sürerken takımdan ayrı çalışan 'nun da büyük ihtimalle oynaması bekleniyor.

BULUT 11'İ DEĞİŞTİRİYOR

, pazar günü kadroda önemli değişiklikler yapacak. Caner ve Nazım'ın yerine ve 'a, Serdar'ın yerine ise 'a ve 'yı ilk 11'de sahaya sürecek. Orta alanda ise -, önlerinde oynayacak. Diğer yandan sarı-lacivertli yönetim de tam kadro Trabzon'a giderek takıma destek verecek.

TOPU VERMEYECEK

Fenerbahçe derbide oyun anlayışında da değişikliğe gidecek. Topu ayağında tutmayı planlayan Kanarya tempoyu belirleyen taraf olmak istiyor. Ayrıca maçında hücuma çıkarken çok açık veren savunma bu kez tedbirli olacak.

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