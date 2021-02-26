Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine 2 gün kaldı! Beyin fırtınası

Galibiyetten başka bir şey düşünmeyen Abdullah Avcı, yoğun taktik çalışmaların yanı sıra futbolculara psikolojik yüklemeler de yapıyor. Avcı oyunculara "Eskiden takımlar Trabzon'a endişe içinde gelirdi. Çünkü buradan puan almak çok zordu. Yine aynısını yapacağız. Burası Trabzon. Pazar akşamı Fenerbahçe'yi mutlaka yenmeliyiz" dedi.

UĞURCAN MÜJDESİ

Dünkü testi negatif çıkan başarılı file bekçisi ikinci testten de iyi haber gelirse F.Bahçe karşısında kaleyi koruyacak. Kas ağrıları olan Yusuf Sarı'nın tedavisi sürerken takımdan ayrı çalışan Hugo'nun da büyük ihtimalle oynaması bekleniyor.

BULUT 11'İ DEĞİŞTİRİYOR

Erol Bulut, pazar günü kadroda önemli değişiklikler yapacak. Caner ve Nazım'ın yerine Filip Novak ve Gökhan'a, Serdar'ın yerine ise Tisserand'a ve Samatta'yı ilk 11'de sahaya sürecek. Orta alanda ise Sosa-Ozan, önlerinde Mesut Özil oynayacak. Diğer yandan sarı-lacivertli yönetim de tam kadro Trabzon'a giderek takıma destek verecek.

TOPU VERMEYECEK

Fenerbahçe derbide oyun anlayışında da değişikliğe gidecek. Topu ayağında tutmayı planlayan Kanarya tempoyu belirleyen taraf olmak istiyor. Ayrıca Göztepe maçında hücuma çıkarken çok açık veren savunma bu kez tedbirli olacak.